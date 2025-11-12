Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    • ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional
    La leyenda de Atlético Nacional, René Higuita, fue ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en reconocimiento a su singular e influyente carrera. Foto: Salón de la Fama del Futbol Internacional
    Compartir:
    • ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    Resumen: El icónico arquero colombiano René Higuita, leyenda de Atlético Nacional, ha sido oficialmente ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en reconocimiento a su singular e influyente carrera. La organización lo exaltó como el portero que "rompió todas las reglas" debido a su estilo creativo, audaz y único, que transformó la comprensión moderna de la posición. Higuita es celebrado no solo por sus atajadas, sino también por su atrevida técnica con los pies y por inmortalizar la acrobacia del 'Escorpión', una jugada que simboliza su impacto revolucionario en el fútbol mundial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El legendario arquero verdolaga, René Higuita, ha sido oficialmente exaltado e ingresado al prestigioso Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Este es un reconocimiento que sella su legado como uno de los futbolistas más influyentes y singulares de la historia.

    La organización del Salón de la Fama destacó a ‘El Loco’ por ser el portero que «rompió todas las reglas».

    En sus redes sociales, la entidad se refirió a Higuita como un guardameta «Creativo, audaz y único. Su estilo cambió para siempre la manera de entender el fútbol”.

    Con esta publicación, se confirmó la entrada del exarquero de la Selección Colombia al exclusivo círculo de leyendas del fútbol mundial.

    Foto:
    Salón de la Fama del Futbol Internacional

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    El club donde Higuita dejó una huella imborrable, Atlético Nacional, también celebró con orgullo la noticia. A través de sus plataformas digitales, el equipo ‘verdolaga’ felicitó a su ídolo:

    “Nos enorgullece el ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, de nuestra Leyenda, René Higuita”.

    René Higuita es recordado no solo por sus atajadas, sino por su atrevida técnica con los pies y, por supuesto, por inmortalizar la acrobacia del ‘Escorpión’.

    Esa es una jugada que simboliza su audacia y su impacto revolucionario en la posición de guardameta.

    Foto:
    Salón de la Fama del Futbol Internacional

    Foto:
    Salón de la Fama del Futbol Internacional

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

    ¡Dolor verdolaga! Sarmiento no va más con Atlético Nacional este año

    ¡Con cuatro bajas claves! Atlético Nacional cerrará el todos contra todos frente a Junior

    ¡En el festival del desperdicio! Atlético Nacional le ganó 2-1 a Águilas Doradas

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    ¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

    ¿Para preocuparse o no? El DIM entregó reporte médico de Francisco Fydrisewski

    ¿Para preocuparse o no? El DIM entregó reporte médico de Francisco Fydrisewski

    ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

    ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Así quedó el nuevo diseño del bus de Atlético Nacional

    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’

    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final

    ¡Grita el Pueblo Clamoroso! El DIM listo en una nueva final


    [grupos] [fixture items="7"]