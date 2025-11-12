¡Grande Loco! René Higuita ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El legendario arquero verdolaga, René Higuita, ha sido oficialmente exaltado e ingresado al prestigioso Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Este es un reconocimiento que sella su legado como uno de los futbolistas más influyentes y singulares de la historia.

La organización del Salón de la Fama destacó a ‘El Loco’ por ser el portero que «rompió todas las reglas».

En sus redes sociales, la entidad se refirió a Higuita como un guardameta «Creativo, audaz y único. Su estilo cambió para siempre la manera de entender el fútbol”.

Con esta publicación, se confirmó la entrada del exarquero de la Selección Colombia al exclusivo círculo de leyendas del fútbol mundial.

El club donde Higuita dejó una huella imborrable, Atlético Nacional, también celebró con orgullo la noticia. A través de sus plataformas digitales, el equipo ‘verdolaga’ felicitó a su ídolo:

“Nos enorgullece el ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, de nuestra Leyenda, René Higuita”.

René Higuita es recordado no solo por sus atajadas, sino por su atrevida técnica con los pies y, por supuesto, por inmortalizar la acrobacia del ‘Escorpión’.

Esa es una jugada que simboliza su audacia y su impacto revolucionario en la posición de guardameta.

