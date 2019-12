Renata González contó el drama que sufrió por una terrible enfermedad

La exconejita Playboy Renata González le contó a la revista Vea que padeció una enfermedad que pensó la iba a matar.

Renata ya había contado que sufrió un embarazo ectópico y había sido un gran golpe en su vida, sin embargo, no había hablado nunca sobre lo que padeció desde 2017 a causa de una intoxicación. “Me dio una maluquera y vómito. Sentía unos dolores muy fuertes, que pensé que me iban a partir, como si te estuvieran comiendo por dentro del estómago, una vaina que te arde mal, mal, mal”, dijo a la revista.

A partir de ese momento Renata fue hospitalizada y bajó al rededor de 10 kilos, sin saber aún la causa de los síntomas. “Llegué a temer por mi vida, porque hasta la aromática me hacía daño. Me preguntaba qué tenía y le prometía a Dios portarme mejor. Me angustié más, porque mi abuelita murió con los mismos síntomas y en esa época no se supo cuál fue la causa”, añadió.

Después de un año de consultas y tratamientos, por fin lograron conocer las causas de los dolores y los malestares. “Cuando me dio la última recaída, en los exámenes salió que tenía la ‘helicobacter pylori’, una bacteria que muchos tenemos dormida, pero con ciertos factores se despierta o se adquiere por algún tratamiento. Si eso no se trata, pueden pasar muchas cosas, hasta cáncer puede dar, es el inicio de úlceras y daños tremendos en tu estómago”, confesó González.