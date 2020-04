Reconocido chef Jorge Rausch suspendió contratos y pago de sus empleados porque ‘sin clientes no hay plata’

Después de que varios de los empleados del restaurante del reconocido chef colombiano Jorge Rausch denunciaran que no les han pagado en medio de la cuarentena nacional por el coronavirus, el chef salió a dar explicaciones.

Rausch habló en la emisora Blu explicando que se vio obligado a suspender los contratos de sus trabajadores del restaurante Criterion debido a cuestiones que considera como temas de fuerza mayor en medio de la propagación del coronavirus en la capital del país.

“La realidad es que mientras no tengamos abiertos los restaurantes, no obtenemos ningún ingreso; y sin ingresos no hay dinero para pagar la nómina. Así pues, tuvimos que tomar la desafortunada decisión de suspender los contratos dada la inminente e irrefutable fuerza mayor”, aseguró el chef en el medio citado.

Además, el chef aseguró que se ofreció la opción de un periodo de licencia no remunerada para los empleados permitiendo que cada uno retire sus cesantías para sostenerse económicamente mientras continúa la cuarentena por el coronavirus.