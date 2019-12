Rechazaron demanda con la que se buscaba la ‘muerte política’ del senador Ernesto Macías

Este miércoles el Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura que había sido presentada contra el senador Ernesto Macías por presunto conflicto de intereses al adelantar debate por las objeciones a la JEP, del presiden Iván Duque.

El alto tribunal planteó que no hay elementos que prueben que el expresidente del Senado de la República incurrió en una conducta dirigida al beneficio de su colectividad política durante el debate sobre las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Ante la inexistencia de una pugna de sus intereses particulares frente al interés general, cabe concluir que no se presentó el interés directo, particular y actual; de manera que las pretensiones no pueden tener despacho favorable”, planteó el Consejo de Estado en el fallo.

Además, el alto tribunal planteó que como en este evento no se demostró que el congresista tenía que declararse impedido o abstenerse de votar la reapertura de un impedimento de otro senador de la República por haber sido recusado, no se considerará aprobar la medida en su contra.