Quiso descansar en un crucero de lujo por el Caribe pero terminó muerta en extrañas circunstancias

Almarosa Rodríguez Tenorio de 52 años decidió tomarse un descanso conociendo las playas del Caribe a bordo del crucero de lujo Royal Princess, el cual zarpó de Fort Lauderdale, Florida el pasado 10 de noviembre, sin embargo su viaje se vería abruptamente culminado tan solo 3 días después cuando cayó desde la cubierta 14 en extrañas circunstancias.

El crucero estaba cerca de llegar a Aruba el martes 13 de noviembre cuando ocurrió la tragedia, Almarosa cayó por la borda a eso de las 4 de la mañana y encontró su muerte al golpear contra uno de los botes salvavidas del piso 7, el primer sospechoso fue su esposo, quien la acompañaba en el viaje, aunque no se descartó un posible suicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Almarosa se encontraba en el casino del piso 16 cuando comenzó un aireada pelea con un hombre alrededor de la 10.30pm, confrontación que se trasladó hasta el piso 14 donde posteriormente a las 4 de la mañana la mujer cayó al vacío, el FBI está buscando la manera de determinar si aquel hombre realmente la empujó y si efectivamente fue el viudo.

Al llegar a Aruba las autoridades realizaron la autopsia a la víctima, sin embargo no se conocieron los resultados, por el momento no hay capturados debido a que no se ha podido confirmar la identidad del hombre con quien la mujer discutió momentos antes del hecho.