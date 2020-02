“Quiero volver más fuerte a Atlético Nacional”, Neyder Moreno

Minuto30.com- El volante Neyder Moreno cumplió este martes su segundo entrenamiento con Envigado Fútbol Club, luego de su salida del conjunto ‘Verdolaga’.

Aunque como era de esperarse en el ‘Naranja’ lo esperaban con los brazos abiertos, en entrevista con Minuto 30 subrayó que su deseo es regresar a mitad de año al denominado ‘Rey de Copas’.

“Quiero volver más fuerte a Atlético Nacional”, manifestó.

Aunque enfatizó en que no tiene queja alguna del club antioqueño, expresó que trabajaba arduamente de acuerdo a las directrices y aún no se explica por qué no logró consolidarse en el ‘Verde’.

Video testimonio declaraciones Neyder Moreno