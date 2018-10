“Quiero Volver” el nuevo disco de la argentina Tini… con sabor colombiano

Minuto30.com .- La superestrella mundial Tini, reconocida actriz y cantante argentina que protagonizó la serie juvenil “Violeta”, llega con su nuevo disco “Quiero Volver”. Un album con mucho sabor… colombiano.

Y es que la artista ya presentó 4 canciones de su nuevo álbum, “Te Quiero Más” junto a Nacho;, “Consejo de Amor” ft. Morat; “Princesa” junto a Karol G, tema con el que rompió récord de vídeo de artista argentina con mayor cantidad de visualizaciones en menos de 24 horas, cifra sólo fue superada por ella misma con el lanzamiento del vídeoclip “Quiero Volver” junto al talentoso Sebastian Yatra.

A estas colaboraciones, casi todas con cantantes colombianos, se les agrega que el disco en su totalidad fue producido por los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres responsables de los mayores hits del género, como “Despacito” de Luis Fonsi.

Temas en español y en inglés y de distintos estilos, entre los que sobresalen el urbano, baladas, pop y reggae es lo que podemos encontrar en este album que muestra a Tini mucho más madura y sólidamente establecida como cantante solista.

El disco, disponible en todas las plataformas musicales, está compuesto por 11 canciones:

1. Quiero Volver Ft. Sebastian Yatra

2. Flores

3. Princesa Ft. Karol G

4. Like That

5. Por Que Te Vas Ft. Cali y El Dandee

6. Waves

7. Consejo de Amor Ft. Morat

8. Never Ready

9. Love Is Love

10. Te Quiero Más Ft Nacho

11. Respirar