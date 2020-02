¡Quiero un Border Collie!

¿Conocen los border Collie? Son magníficos, es una raza muy especial con grandes habilidades y extremadamente inteligentes (aunque a decir verdad, todos los animales con una adecuada dedicación, pueden exhibir iguales estándares de destrezas). Quienes han ido a competencias de Agility han visto brillar esos peludos ejemplares.

Ellos tienen la capacidad de correr, frenar abruptamente, brincar, entender los comandos, conocer rutas y hacer infinidad de recorridos que les puedan plantear sus adiestradores. De igual forma en muchas partes son utilizados como perros de rescate al servicio de diferentes instituciones de salvamento que son reconocidas en esta y otras latitudes. Definitivamente son unos perros Espectaculares.

En la tarea de buscar comprar un Border Collie, encontré una serie de alternativas mercantilistas donde se encuentran cachorros desde el millón doscientos mil pesos con reseñas que garantizan su desparasitación y vacunas; otros ofrecen el “producto” con papeles, certificados y arandelas con un precio hasta de tres millones y cuatro millones de pesos. Toda una gama opciones para escoger: cachorros expuestos con sus variantes de pelaje, colores exóticos en su iris, características especiales, ¿Quién podría resistirse?

Y claro, el mercado les abre paso al verlos en revistas, programas y eventos en centros comerciales, todos simpáticos con su pelaje envidiable. Todos queremos un Border Collie.

Al indagar por criadores de Border, encontramos todo tipo de comercializadores: unos muy serios, respetuosos de sus animales que en muchos casos pugnan es por la preservación de la raza y tienen cuidado de quienes son sus compradores; otros por el contrario contagiados por la fiebre del oro, solo logran ver en sus animales un objeto sin esencia que sirve para generar ingresos y se convierten en alternativas para hacer frente a las realidades económicas que se ciernen en este país.

Al ser minimizados a la categoría de objetos, es fácil olvidar que son seres sintientes, que tienen necesidades, se olvidan que son seres vivos.

Algunos criaderos de esta y otras razas presentan condiciones muy precarias para ellos: alimentaciones carentes, confinados en jaulas pequeñas donde pueden llegar a convivir con sus heces y micciones; algunos de estos seres inocentes son enajenados al punto de no lograr percibir la luz del sol, de resultar enmarañados, irreconocibles para el estándar de sus razas.

Hoy en día se está haciendo frente a este mal que los acecha y se realizan batidas a criaderos clandestinos donde la realidad no se aleja de lo comentado: animales temerosos, desnutridos, con problemas dermatológicos severos, condenados perpetuamente a ser presa de la avaricia de sus dueños, simples fábricas de dinero.

En aras de alcanzar ventajas competitivas que atraigan a incautos compradores, se llega al punto de generar taras genéticas, a través de los cruces en pos de lograr la puntualidad fenotípica que se desean; limitan sus movimientos, no se les da los cuidados necesarios y en el momento de la cría, sus cachorros son arrebatados sin pudor y se venden sin miramientos de cuál será su destino, solo interesa el mejor postor.

Conozco de primera mano la crueldad de los criaderos. Tuve dos perritas que emergieron de allí:

-Tola: Bulldog, era inservible para la cría y fue abandonada, con un severo cuadro de apatía, falla renal y cardiaca; se hinchaba de una forma terrible a causa de una ascitis, debí recoger los pedazos para intentar unirlos; recibió mucho amor pero su corazoncito solo le permitó disfrutarlo por cuatro meses, murió en medio de muchos cuidados pero muy deteriorada; ¿qué destino habrán tenido sus cachorros?

-Maggie: Bulldog, nació con una pata necrosada a causa de la estrechez del vientre materno; Para el criador ella era inservible, pidió la eutanasia, un veterinario ético que lo atendía le pidió esperar dos meses para entregársela a alguien que le diera amor; a los quince días el mismo llegó con ella manifestando que le estaba “robando” la leche a los que si le darían dinero, me tocó cangurearla.

Ella tuvo dos años de alegría y normalidad, pero luego quedó inválida a causa de una hemivértebra (generada por los cruces), vivió conmigo hasta su muerte por una falla renal.

Retomando el tema de los Border Collie que fue la raza que nos trajo a este relato, en ORCA tenemos dos hermosos ejemplares: Gru y Lucy. Ellos son espectaculares, inteligentes, alegres, amorosos, exquisitamente adorables. Otrora fueron perros de show, de destreza, como también padres de muchos cachorros de quienes desconocemos suerte.

Finalizando su etapa productiva y volviéndose viejos, llegó con ellos una falla renal crónica que los obliga a alimento especial y revisiones periódicas de tal forma que ya no servían, por lo que fueron abandonados. Ellos llegaron a nosotros en 2019, cumplen un año en este febrero en su memoria de no entender por qué razón ya no están en casa.

Tienen entre diez y once años, causan mucha admiración pero la misma finaliza en el momento que se percatan de edad y condición clínica.

Para ORCA ha sido costosa su manutención solo su alimento mensual cuesta casi $400.000 (monto alto para una Fundación), pero jamás escatimaremos en gastos pues sabemos que ellos merecen lo mejor.

Gru y Lucy, son víctimas de la objetivización a la cual sometemos a los animales; del deseo de contar en nuestro hogar con un animal de “raza”, de la materialización en el sentido monetario de la vida mientras jugamos con sus sentimientos, con sus emociones. Es triste que luego que un animal con su nobleza nos ha servido en todas nuestras facetas, tenga que quedarse en una jaula en sus últimos años de vida esperando en la incertidumbre de saber si volverán a sentir lo que es el amor.

Este mes celebramos su vida, la historia de una oportunidad y los invitamos a TODOS, a unirse a esta celebración dándoles el mejor de los regalos: Un hogar para el resto de sus vidas. Durante todo este mes y en aras de enaltecerlos, ellos serán nuestros invitados de honor a cada jornada que hacemos los sábados en la veterinaria Petservice, recibiremos donaciones para ellos y estarán disponibles para que alguien pueda enamorarse de ellos.

Por más conciencia en nuestras vidas, un hogar para estos hermosos Border Collie y todos los peluditos que esperan por un hogar.