¡Quedó como mentirosa! Luisa Fernanda volvió a meter la pata después de publicar su deseo de ‘hacer’ presidenta del país

La influenciadora Luisa Fernanda W vuelve a ser tema de conversación después de que hace unos días publicara en Twitter su deseo de ‘hacer’ presidenta de Colombia cuando llegue a los 40 años. Luisa en realidad quería decir ‘a ser’ y escribió ‘hacer’ cometiendo un error garrafal ortográfico.

Esta vez, la youtuber quedó como mentirosa en su página de Twitter, tras publicar una foto donde aseguraba estar leyendo los comentarios de sus seguidores, pero en realidad en el reflejo de sus gafas se evidencia que estaba mirando una foto, probablemente de ella misma.

La foto fue titulada como “Por aquí leyéndolos para poder “hacer” buena presidente”.

Los internautas que no son ‘bobos’, pronto se dieron cuenta de la ‘mentirita’ que Luisa escribió y los comentarios llegaron pronto: “Te va a salir boquera por andar hablando tanto”, “Si tan solo supiera leer”, “Ya empezó con las mentiras. Por algo se empieza, no?”, “Si nos miente así no me imagino cuando sea candidata”.