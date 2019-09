¡Que vergüenza!: Creyó que la azafata le dijo “cosita bonita” pero en realidad se lo dijo a un bebé de al lado

El usuario Carlos Catena en su cuenta de Twitter compartió una graciosa experiencia que protagonizó durante un vuelo al responderle por error una la azafata un cumplido que iba dirigido a un bebé que iba en el puesto de al lado.

Catena relató en el corto trino que “la azafata en un momento dado se ha acercado para decirle, ‘hola cosa bonita, ¿ya te has despertado de la siesta?’. Como yo ciertamente acababa de despertarme la he mirado y le he dicho que sí. Llevo un total de doce horas colorao de la vergüenza”.

La ocurrencia ha causado un sinfín de risas a miles de internautas y ya cuenta con más de 39 mil ‘me gusta’.