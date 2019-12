¡Qué tragedia! Bebé cayó ‘de nalgas’ en una ponchera con agua hirviendo para los tamales

Una tragedia vive una familia de la ciudad de Cúcuta desde el pasado martes 24 de diciembre, cuando su bebé de 21 meses de nacido cayó de forma accidental en una ponchera con agua hirviendo.

Según detallaron los familiares para medios locales, el bebé se encontraba bajo el cuidado de la abuela, quien estaba preparando unos tamales para las festividades de Navidad. La señora alistó una ponchera con agua hirviendo para preparar las hojas de plátano en las que iba a envolver el alimento, sin embargo, el niño cayó en esta accidentalmente.

El pequeño cayó sentado y se quemó sus partes íntimas, los glúteos y las piernas.

Pero la tragedia de esta familia no es solo el accidente, sino, la atención médica que ha recibido el niño, pues en la clínica en la que se encuentra no hay unidad de quemados, por lo que no le han limpiado sus heridas y solo le están brindado analgésicos, según ha dicho el padre del niño para medios locales.

El estado de salud del pequeño es delicado y debe ser trasladado de urgencia a una clínica especializada de Bogotá, pero por cuestiones de la EPS aún no se ha logrado su traslado.