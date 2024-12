Las autoridades migratorias de Canadá emitieron un comunicado donde advierten a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Colombia.

En este comunicado, les piden a los canadienses tener mucha precaución con los niveles de inseguridad y criminalidad en territorio nacional.

Además, los invitan a considerar viajar o no al país, enumerando riesgos y sectores, los cuales no sería seguro que visitaran, como los departamentos que tienen riesgo de delitos asociados con los grupos armados ilegales.

Entre los mencionados están: Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó y las fronteras con Venezuela, Panamá y Ecuador.

Entre los consejos que reciben los canadienses están: no caminar solos en áreas aisladas, no viajar después del anochecer, no vestirse de manera llamativa y mantener los objetos de valor bien guardados.

Es posible que este comunicado emitido por Canadá, se deba a que en los últimos días se han registrado varios casos de extranjeros muertos en Colombia.

