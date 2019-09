Que no… Que Kim Kardashian ya no tiene lupus, tiene otra enfermedad

En el primer capítulo de ‘Keeping Up With The Kardashians‘ mostraron que Kim era diagnosticada con anticuerpos asociados al lupus y la artritis reumatoide, sin embargo, en el nuevo episodio se aclaró bien cuál es la enfermedad que padece la empresaria.

Después del primer diagnóstico que angustió demasiado a la esposa de Kanye West, Kim volvió a hacer más exámenes y entre ellos un ultrasonido a sus articulaciones, con el que identificaron la verdadera enfermedad que la afecta.

“Primero que nada, si tuvieras evidencia de lupus, el doctor Ben Artzi lo habría visto. Y no tienes ni lupus o artritis reumatoide. Probablemente tienes artritis psoriásica, porque la psoriasis va y viene y ahora no tienes nada de eso”, declaró el médico Wallece.

Teniendo claro este nuevo diagnóstico, Kim se tranquilizó mucho más y atinó a decir que “el dolor a veces vendrá o se irá, pero puedo manejarlo y esto no me va a detener”.