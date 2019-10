Que no… Que a Luisa Fernanda W no le negaron ninguna visa porque ¡NO LA PIDIÓ! Y tampoco iba a viajar

Así lo confirmó la misma instagramer Luisa Fernanda W en una publicación que hizo en Instagram. Allí desmintió a ‘La Red’ y aclaró para dónde iba y por qué desistió del viaje.

El programa ‘La Red’ informó el fin de semana pasado que a Luisa la habían invitado por parte de una marca de cosméticos a un viaje a China, al que no pudo asistir porque no le habrían dado la visa requerida para ingresar al país asiático, como si lo pudo hacer supuestamente su amiga maquilladora Daniela Duque.

Sin embargo, a Daniela se le vieron fotos en sus redes pero en Japón, mientras que Luisa emprendía su viaje a México para una convención de Instagram. Desde el país azteca Luisa se vio en la obligación de aclarar esta noticia falsa. En efecto “la w” confirmó que no iba a China como dijo ‘La Red’, sino a Japón, donde estaba su amiga, y luego confesó por qué no llegó al país “del sol naciente”.

“La única razón por la cual no viajé a Japón fue por que pasé por una situación en donde tenía que acompañar a mi familia, la realidad es que mis papeles ni siquiera llegaron a la embajada, porque no los presenté nunca, por esa semana del viaje se entraron a la casa de mis papás y les robaron, aquí el punto es que tenía que quedarme para solucionar todos trámites de mudanza por que obvio no podía dejar a mi familia en la casa donde fue el robo. Todos estábamos muy asustados y familia es familia”, escribió Luisa en su publicación.

“La w” también se despachó en su perfil y dijo que ya no iba a soportar más noticias falsas. “Al ser una figura pública dicen que uno se tiene que aguantar y no se puede defender, QUE PENA pero eso no es así!!! Las figuras públicas también merecemos respeto y no tenemos que aguantarnos todooooo!! Hay muchas cosas que dicen que la verdad resbalan y uno aprende a vivir con eso, de verdad hay muchas cosas que a uno ya no le afecta, pero hay otras que sí y mucho. Entonces ahí me desahogue un poco y les conté la verdad”, arremetió.