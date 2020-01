¡Qué lujo! El Washington Post le ‘echó flores’ a Colombia y lo tildó como destino obligado para los viajeros

Este viernes 3 de enero la reconocida publicación Washington Post publicó un artículo titulado “Why your next vacation should be in Colombia” (Por qué tus próximas vacaciones deberían ser en Colombia), donde destacó el potencial del país y lo que ofrece para los turistas.

Dicha publicación estadounidense destacó que Colombia es el único país sudamericano con costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. También tiene el mayor número de especies de aves del mundo, con casi 2,000, y lo recomendó como destino obligatorio para los viajeros.

Uno de los aspectos destacados del país para dicha publicación es la comida, sobre la que se resaltó la bandeja paisa, las cocinas del Pacífico y los Andes en Popayán, la primera ciudad creativa de gastronomía de la UNESCO; y platos del pueblo palenque con influencia de África occidental en San Basilio de Palenque, el primer pueblo de esclavos libres en las Américas.

“Use la vocal correcta: es Colombia, no Columbia. No haga bromas sobre Pablo Escobar o las drogas. El país quiere superar su oscura historia de los años ochenta y noventa”, hicieron como una recomendación fundamental e importante para los colombianos que consideran deben tener en cuenta quienes vayan a visitar el país.

El actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, publicó el artículo y planteó que se trata de un reconocimiento para el país y todos los aspectos con los que se recibe positivamente a los turistas.