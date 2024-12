Se cree que la mayoría de casos de abuso sexual a perros no son denunciados.

En Colombia aumentaron los casos de abusos sexuales a perros, según el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, desde que entró en vigencia la Ley 1774 de 2016, se han presentado 61 casos.

Sin embargo, podrían ser muchos más, pero no se reflejan por la falta de denuncias.

En el territorio nacional, el departamento que más casos de abusos sexuales a perros presenta es Cundinamarca. Seguido de Santander, Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Magdalena Medio, Casanare, Huila, Norte de Santander, Antioquia, César, Putumayo, Cauca y San Andrés.

Las organizaciones y albergues que ayudan a los perros, expresan su preocupación por esta situación y lamentan que la ley en Colombia no ampare a los animales que sufren este tipo de abuso.

Una persona que abuse sexualmente a un perro o cualquier otro animal, no comete ningún delito, sino un maltrato que es sancionable, es decir, la persona que comete el acto debe pagar una multa pero no va a la cárcel porque la acción no está tipificada en el Código Penal.

