VIDEO: En Qatar, la cerveza no es un problema el brazalete «arcoiris» sí

Doha (Catar), 21 nov (EFE).- No iba a ser una Copa del Mundo tranquila y ya en el segundo partido hay un incendio. La federación inglesa ha pedido Harry Kane, el capitán, que no lleve el brazalete arcoiris, que desgrana los problemas de Catar y que va más allá de la prohibición de no beber cerveza en los estadios.

Ya en primeras horas, se conocía que la FIFA había apagado el primer conato de reivindicación; por lo que Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales recibieron sanciones deportivas.

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 señala en su articulo 24 sobre el equipamiento de las selecciones que «jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas de deporte, botelleros, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo».

