Divulgan prueba de vida del gerente de Emserpa, secuestrado por ELN

Un vídeo como primera prueba de supervivencia del gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca (Emserpa), José Leonardo Ataya, secuestrado en marzo pasado por la guerrilla del ELN cerca de la frontera con Venezuela, fue divulgado.

En el vídeo, que según dice Ataya fue grabado el pasado 20 de julio, el secuestrado asegura que está “bien físicamente”, que no ha “recibido ningún tipo de maltrato”, y le pide su padre, el exgobernador del departamento de Arauca Luis Ataya, que haga todo lo posible para su liberación.

“Este mensaje es para decirle a mi familia que estoy bien físicamente, no he recibido ningún tipo de maltrato, me estoy alimentando bien, me están tratando bien. También saludes para mis hijos, que obviamente espero que estén estudiando, que próximamente, con el favor de Dios, podamos estar juntos”, afirmó Ataya.

El gerente de Emserpa fue secuestrado el 28 de marzo cuando estaba comprando alimentos en una zona rural del municipio de Arauca, capital del departamento que lleva el mismo nombre y está ubicado en la frontera con Venezuela, y fue interceptado por dos hombres que iban en una moto.

Esas personas lo bajaron del vehículo en el que viajaba para luego subirlo a una canoa en la que cruzaron el río Arauca, dijo en su momento la Policía.

En abril pasado, el comandante del frente Domingo Laín Sanz de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias “Pablito”, reconoció que el grupo tiene en su poder a Ataya y también al ingeniero Rafael Andrés Riaño Ravelo.

En el vídeo difundido hoy, el gerente de Emserpa aparece sentado en una zona selvática frente a una bandera del ELN, vestido con una camiseta azul y luce el cabello y la barba largos.

“Espero que ustedes hagan allá lo que sea para poder liberarme, para poder pasar este impasse o hecho desafortunado”, concluyó Ataya.

A propósito de los secuestros del ELN, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó hoy que: “No voy a tolerar, como presidente de los colombianos, que se nos intimide con el secuestro ni que se convierta en mecanismo de chantaje para el pueblo colombiano”.

El pasado 3 de agosto, el ELN secuestró a un grupo compuesto por tres policías, un militar y dos civiles cuando se desplazaba por el río Arquía, en el oeste de Colombia.

Ayer, el ELN secuestró a otros tres soldados, identificados como Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y Eduardo Caro Baño, cuando se desplazaban en un taxi cerca del municipio de Tame (Arauca).

Los soldados, se encontraban de permiso, vistiendo prendas de civil y sin armamento.

