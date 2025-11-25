Princesa huyó del miedo de la pólvora: se extravió en el barrio Trinidad

Resumen: La mascota huyó despavorida la noche anterior al asustarse con el fuerte sonido de la pólvora, y sus dueños no lograron alcanzarla. Es probable que la perrita se encuentre desorientada y asustada
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a “Princesa”, una perrita que se extravió en el barrio Trinidad de Medellín.
La mascota huyó despavorida la noche anterior al asustarse con el fuerte sonido de la pólvora, y sus dueños no lograron alcanzarla. Es probable que la perrita se encuentre desorientada y asustada.
Si usted ha visto a “Princesa” o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese urgentemente con sus dueños al whatsapp: 3233010430.
