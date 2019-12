Presidente de Nacional confirmó interés por un jugador en específico

Minuto30.com- Atlético Nacional sigue en la búsqueda de refuerzos de cara al próximo año, en el que tendrá como principales retos la Copa Sudamericana y la Liga local.

A diferencia de lo que se especula, el equipo ‘Verdolaga’ sí avanza en algunas negociaciones, con el objetivo de reforzarse de cara a la próxima temporada.

En diálogo con Minuto 30, el dirigente confirmó que al club le interesa el jugador Estefano Arango.

El presidente del ‘Verde’ reconoció que ha entablado diálogo con su similar de Alianza Petrolera, con el objetivo de contar con el jugador.

Sin embargo, subrayó en que el negocio aún no se ha cerrado.

Pérez manifestó que el negocio no necesariamente sería en canje, aunque no descartó la posibilidad de que algunos integrantes del equipo antioqueño que no estén planes Juan Carlos Osorio, sean cedidos al conjunto ‘Petrolero’.