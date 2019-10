Presa se enamoró de Aída Merlano en la cárcel y luego declaró en su contra porque la rechazó

La hija de Aída Merlano reveló en las últimas horas información sobre Blanca Jazmín Becerra, la presa que habría alertado a los guardias de la cárcel sobre el plan de escape de la excongresista que se encuentra prófuga.

La joven Aída Victoria Merlano Manzaneda, quien está en libertad, aseguró en una entrevista en Blu Radio que su mamá tuvo un ‘roce’ con Becerra, quien era muy amable con ella y con su hermano y de la nada cambió su actitud hacia ellos.

“Me empezó a contar y simplemente me dijo: mira, tú sabes cómo soy yo, soy relajada, abierta. Lo único que le dije (a Becerra) fue que no me sentía interesada por las mujeres, y que a mí me gustan los hombres”, relató Merlano Manzaneda en el medio citado sobre la conversación con su madre y el rechazo a la compañera en la cárcel.

Según la joven, a partir de ahí se creó un tipo de rivalidad donde Becerra le habría hablado mal a los guardias sobre Merlano y tenía un supuesto plan para indisponer a las amigas, con el objetivo de volverse ‘una piedra en el zapato’ para la estadía de la excongresista.

Finalmente, la hija de la excongresista de la que se desconoce paradero aseguró que no entiende por qué Becerra se ‘ensañó’ con su mamá hasta el punto de declarar que estaba organizando un plan de fuga con varios días de anticipación, asegurando que alertó a los guardias que no la escucharon.