¿Por qué los cementerios en Alemania están en quiebra?

No se trata de una ausencia de fallecidos, sino en la forma en la que las familias del país europeo han decidido dar “santa sepultura” a sus seres queridos y ya no es por medio de tierra y lápida, sino a través de nuevas formas de entierro a las que muchos camposantos alemanes no se han adaptado aún.

“El culto a la tumba, tal como lo conocemos del pasado, es anticuado y los municipios se han quedado atrás en cuanto a crear formas de entierro razonables y contemporáneas”, expresó el presidente de la asociación federal de empresarios de pompas fúnebres alemanas, Ralf Michal.

Así mismo, Michal reveló que en la actualidad tan solo un porcentaje del 20% y 25% de las familias siguen eligiendo la alternativa de entierro tradicional, al decantarse más por novedosas y simbólicas tendencias de sepultura o “despedidas” en lugares comunitarios como bosques o mares.

Por tal motivo, el mantenimiento de los cementerios ha entrado en una crisis al ser lugares de amplio espacio pero que ante la ausencia de personas que paguen los altos costos de una tumba se están viniendo abajo por el escaso sustento para continuar con tal tradición.