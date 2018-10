Por presunto ‘sexting’ un hombre fue capturado y judicializado

Minuto30.com-. Por solicitud de la Fiscalía, adscrita al Gaula, fue judicializado José Arturo D.O., de 27 años de edad, quien fue capturado por hechos ocurridos entre el 3 y 11 de octubre pasados en Villavicencio Meta.

Ante un juzgado con función de control de garantías fue presentado el sujeto, quien fue capturado por unidades de la Policía Nacional cuando presuntamente recibía $100.000 de manos de una mujer de 26 años, quien dijo haber sido víctima de ‘sexting’ por parte del implicado.

El dinero habría sido exigido por el capturado cuando la joven se negó a sostener relaciones sexuales con él. Ante esto, el hombre supuestamente dijo que de no acceder a sus pretensiones publicaría en redes sociales imágenes íntimas de ella.

Según la denuncia, desde el pasado 3 de octubre, la víctima comenzó a recibir mensajes de texto por parte de un hombre quién se hacía llamar ‘Miguel Mateus’ (perfil falso), y quien además señaló a un exnovio como posible autor de los mismos.

Por estos hechos la Fiscalía le imputó cargos a José Arturo D.O. por los delitos de constreñimiento y extorsión, los cuales fueron aceptados por el procesado.

Ante la solicitud de medida de aseguramiento el juzgado del caso ordenó medida no privativa de la libertad condicionada contra el imputado, quién deberá abstenerse de contactar a la víctima, observar buena conducta privada y social, no podrá salir del país y deberá atender todos los llamados de las autoridades y borrar toda imagen que tenga relacionada con el caso, so pena de que le sea revocada la medida impuesta.

Con información de la Fiscalía General de la Nación