Hace muchos años fui invitado por mi gran amigo Horacio Grisales el popular “Boquiabierto” para que le ayudara a coordinar un evento masivo que tenía la participación como show central a Helenita Vargas “La Ronca de Oro”.

Este evento que fue programado en el Palacio de Eventos y Exposiciones de Medellín, contaba como telonero en ese entonces a un tipo que nadie conocía y que apenas estaba haciendo sus primeros pinitos en la música popular: Jhonny Rivera.

“Tienes la difícil misión de coordinar la tarima y hacer que el público esté siempre animado y alegre con el espectáculo” me dijo ‘El Boquiabierto’ entregándome un micrófono. Por los nervios que tenía en ese momento y quizás por la inexperiencia frente a un público masivo, les dije a todo pulmón algo que después al dueño del espectáculo le costaría mucho dinero.

¡Son la voz del pueblo y el pueblo es el que decide! Y rematé mi frase diciendo ¡ustedes deciden hasta cuando cantan nuestros artistas…porque son la voz del pueblo!

Todos los presentes eufóricos gritaron ¡eso es, eso es, eso es ¡somos la voz del pueblo!, ¡somos la voz del pueblo!, ¡somos la voz del pueblo!

Cuando Johnny Rivera había cantado unas cinco canciones, el dueño del espectáculo, un tal señor de apellido Tamayo, me pidió que despidiera al nuevo cantante y que le diera la entrada de inmediato a Helenita Vargas toda vez que ambos tenían compromisos en otro sitio de la ciudad.

Pasada una hora de cantar Helenita Vargas, me dirigí a un eufórico público y les dije que “La Ronca de Oro” se retiraba, como efectivamente se dio. Cuando se bajó de la tarima empezaron a caer en nuestro estrado, sillas, botellas, palos y cuanto objeto tenían los presentes quienes enaltecidos empezaron a gritar una y otra vez: “¡somos la voz del pueblo y queremos a Helenita!

El manager de Helenita asustado se dirigió al señor Tamayo y le preguntó: ¿Qué va hacer? ¿Se va ir en contra de la voz del pueblo?

Ese día “La Ronca de Oro” cantó otra hora y el dueño del espectáculo tuvo que pagar más, la voz del pueblo así lo decidió.

Desde que los nuevos dueños del Deportivo Independiente Medellín tuvieron la grandiosa idea de llamarse como empresa “El Equipo del Pueblo”, he visto este nombre con cierta simpatía y más cuando se presentan situaciones en estos momentos como la renovación o no del contrato de un jugador como el caso de la “Pantera” Juan Fernando Caicedo que vence el próximo mes de junio.

Aparte de la situación económica, la continuidad o no dependerá en gran medida de la decisión del ídolo Aldo Bobadilla y si el mismo toma en cuenta la voz del pueblo que no es otra que la misma poderosa hinchada, Caicedo debe continuar en el “Rey de corazones”.

Si bien los dueños del equipo están en todo su derecho de darle continuidad o no a uno de sus trabajadores y más cuando se les vence su contrato, no pueden desconocer que la hinchada poderosa tiene voz y esa es precisamente la del pueblo.

Estoy seguro que un gran número de nuestros hinchas quieren que “La Pantera” siga en el ‘Decano’, más cuando para muchos es considerado un buen ‘pívot’ que si es bien manejado, puede dar los resultados que el timonel rojo puede esperar.

Que Caicedo es muy costoso para los directivos del Medellín puede ser cuestionable, el asunto es que la nefasta dirigencia se pasa en ahorros y poca inversión en jugadores elite para el equipo, puede que el delantero no lo sea para muchos, pero conociendo a la nefasta dirigencia, estoy seguro que de no darle continuidad, no nos traerán otro que marque diferencia.

¡Somos la voz del pueblo! La misma que se debe escuchar y por ello gritaremos una y otra vez hasta que nos escuchen que Juan Fernando “La Pantera” Caicedo debe seguir con un nuevo contrato en el Deportivo Independiente Medellín.

