Renuncia la jefe de Gestión de Riesgos de Ecuador tras polémica por compra de ayudas

“He aceptado la renuncia de Alexandra Ocles y designado a Rommel Salazar, director General” de Riesgos, señaló Moreno en un mensaje en Twitter, en el que adjuntó el decreto con sus decisiones.

En su cuenta de la misma red social, Ocles informó este lunes de que presentó su “renuncia irrevocable” como directora general de Riesgos, y agradeció al presidente por el apoyo durante su gestión.

En la carta de renuncia colgada en su perfil de Twitter, Ocles asegura que el pasado 7 de mayo puso a disposición su cargo, pero que hoy remitió su renuncia irrevocable.

A inicios de mayo, Ocles informó de que se suspendió temporalmente la compra de 7.000 kits de alimentos hasta que la Contraloría General verifique si existe o no sobreprecio en el contrato de adquisición.

“Frente a los hechos ya conocidos por la opinión pública, insistiré siempre que se hizo un proceso apegado a la norma, en donde el equipo de trabajo vigiló cada paso y en donde, por pedido mío, se solicitó a la Contraloría General del Estado, hacer la revisión del mismo”, señala Ocles en su carta de renuncia.

Apuntó que tiene claro que “hay un bien en la vida que no tiene precio y es la dignidad, la misma que me sostiene cada día que me levanto, la que me permite dormir sin sobresaltos, la que es el orgullo de mi familia, que hoy se ve afectada por una serie de improperios y de falsas acusaciones sin fundamento”.

Ocles deja el Servicio de Gestión de Riesgos en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus, que ha dejado, hasta el momento, 2.127 fallecidos y 29.559 contagiados, según las cifras oficiales basadas en PCR y pruebas rápidas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se han recuperado 3.433 pacientes, 2.669 casos han recibido ya el alta hospitalaria y otros 7.044 el alta epidemiológica.

La provincia más afectada es la costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 11.705 contagios, lo que supone el 56,8 por ciento del total.

Según el número de casos positivos, le siguen a Guayas la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 2.096 casos (10,2 por ciento), y las costeras de Manabí con 1.299 casos (6,2%) y Los Ríos con 1.026 (5%).

La población de Ecuador se encuentra en aislamiento domiciliario y masivo desde el 16 de marzo, aunque las autoridades del Gobierno nacional han aplicado un sistema de “semaforización” para el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones a la movilidad humana, de vehículos y la vuelta progresiva a las actividades laborales.

La mayoría de municipios del país, sobre quienes ha recaído la posibilidad del cambio de luz del “semáforo” epidemiológico, mantiene el “rojo” para seguir en confinamiento, pero esta semana, Daule (Guayas) y Palora (Morona Santiago) han decidido iniciar en amarillo, según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

EFE