¡Pilas! Si usted quiere mejorar su vivienda, la Alcaldía le puede ayudar económicamente

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para que los hogares que deseen realizar mejoramiento de vivienda, y cumplan con las condiciones establecidas, podrán hacerlo, gracias a la ayuda económica que otorgará el municipio.

En total serán $13.000 millones los que dispondrá Medellín, para beneficiar a cerca de 900 familias con dichos subsidios, que serán otorgados por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-Isvimed-.

Las obras podrán incluir cambio parcial de techos, sanitarios, enchape de baños, instalación de redes eléctricas e hidrosanitarias, ubicación de mesón de cocina y pisos nuevos, pintura, estuco, entre otros. La ejecución contará con acompañamiento técnico y social por parte del Isvimed y el operador asignado para esta labor.

Para esto, la administración dispondrá dos veces de recursos. Uno cercano al $1.300.000, con el fin de diagnosticar las necesidades del hogar, lo que equivale a 1.5 SMMLV. Por su parte, para las obras totales, cada vivienda podría recibir hasta 15 SMMLV, lo que corresponde a un poco menos de $15.000.000.

Condiciones para acceder al beneficio

Los aspirantes deben tener un jefe de hogar mayor de 18 años, los ingresos familiares no pueden superar $1.755.606, deben vivir en Medellín por lo menos hace seis años (tres de ellos en la vivienda a mejorar), ser propietario, poseedor, de hecho y usufructo del inmueble, no tener propiedad raíz adicional, la casa debe estar en suelo apto, no haber accedido anteriormente a un subsidio familiar de estas características en todo el país, aportar el 10% en mano de obra o en recursos económicos para estas reformas, y tener disponibilidad de acueducto y alcantarillado.

Las personas interesadas en postularse pueden ingresar a: www.isvimed.gov.co y enviar la documentación al correo: inscripciones.mejoramiento@isvimed.gov.co. El estado de la postulación lo podrán consultar en el correo: transparencia.mejoramiento@isvimed.gov.co.