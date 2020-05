Pareja de Sebastián Villa contraataca, y asegura que los videos que publicó el jugador son viejos

Luego de que el futbolista colombiano Sebastián Villa hiciera públicos unos videos en los que se ve con su pareja, Daniela Cortés, teniendo unas discusiones, la mujer aseguró que estos videos son viejos y que solo lo hacía para hacerla quedar en ridículo.

En diálogo con Crónica, Cortés aseguró que la prueba reina para garantizar que esas imágenes no corresponden con la actualidad, y con la fecha de las denuncias, es que Villa tiene un corte de cabello distinto al de hace dos semanas.

“Quiero aclarar que los videos que están rodando son viejos, son de discusiones pasadas en la que él me grababa en forma burlesca y humillativa (sic) y se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril. Se puede ver la diferencia en el corte de cabello”, sostuvo.

Además, sostuvo que dichas imágenes no demuestran que haya habido una extorsión por parte de la joven hacia el deportista, por lo que continúa con el caso, a pesar de haber recibido varias llamadas por parte de los abogados de Villa.

“Sí, los representantes de él llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían que él estaba en un momento vulnerable. Mi familia estaba desesperada. Yo acá no veo redes, no veo noticias. Ellos estaban dispuestos a todo. Entonces los representantes llamaban muchas veces a mi hermana, a mis papás”, puntualizó