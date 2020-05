Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 3 de mayo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hay cosas de la vida que no se pueden controlar. Existe una energía superior que controla los universos, aprende a conectarte con ella. Comprende que nada posees realmente, que todo pertenece al universo infinito.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, En este nuevo período, es recomendable que trabajes sobre ti misma, en el cuidado personal. La alimentación saludable será la clave de tu bienestar interno. Además, el ejercicio físico y la relajación te harán muy bien.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Observa tu salud física, mental- emocional y espiritual. ¿Están saludables? Dedícate a programar una buena dieta diaria, rica en nutrientes naturales. Date un tiempo para practicar Yoga o alguna actividad que logre integrar las diferentes partes del ser que eres.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, En tu interior encontrarás todas las respuestas que estás buscando. Adéntrate en el silencio de tu mundo interno y confía en la fuerza de la vida y el amor. Tu sabiduría interna te irá guiando hacia los próximos pasos a dar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy organiza tus actividades diarias y deja todo en orden para los nuevos ciclos que están por comenzar. También organiza los asuntos de tu casa y deja todo limpio y ordenado. La Luna en Virgo te trae esa impronta de síntesis y orden general.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Es fundamental que te unas a la gente que amas, ya que es probable que haya mucha tensión en la atmósfera y pocos acuerdos en común. Mantén un equilibrio y armonía interna y cuida a las personas que quieres.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Dale más atención a tu salud integral. Recuerda ingerir más líquido y alimentos naturales. Además, practica más deporte y actividades al aire libre. Podrías salir a andar en bicicleta, caminar o bailar. Te sentirás más vital y feliz.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Recuerda ser positiva y agradecida con la vida. Mientras más positiva seas, atraerás a tu vida características con la misma magnitud. Atraerás prosperidad, abundancia, alegría, suerte, amor, tranquilidad, salud.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Muchas heridas de tu pasado se están actualmente sanando. Ya puedes respirar con más libertad y empezar a volar para expandirte hacia algo realmente nuevo. Recibes energía, brillo y creatividad de tus ángeles guardianes.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Haz cosas distintas, rompe con la rutina diaria, sé creativa y divertida en tu forma de actuar. Juega con la vida y no te tomes nada muy en serio. Deja que las ideas, pensamientos, sentimientos y emociones fluyan y no te arraigues a nada en específico. La vida es continuo cambio y renovación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Has comprendido que el amor es una energía y que es la energía más poderosa del universo. De esta manera, ya no te apegas a nada ni a nadie, simplemente amas y dejas fluir esta conciencia pura. Realmente, es una comprensión muy elevada y no todos pueden asimilarla. Ten paciencia.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Es un período para que armonices los asuntos que en meses anteriores no has podido hacer, sobre todo, es tiempo de focalizar en los temas afectivos y los vínculos cercanos. Agradece a cada ser que forma parte de tu vida y ama incondicionalmente.

Fuente: Astrocanal