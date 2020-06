Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 3 de junio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy comienza la conjunción Venus-Sol en Géminis, aprovecha esta influencia para adelantar todas las tareas que tienes pendientes en tu mente para dar paso a nuevas experiencias. Buen día para mantener elevado tu sentido del humor y aportar luz.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, La conjunción Venus-Sol en Géminis comienza hoy, aprovecha este aspecto astrológico para culminar asuntos pendientes que has dejado a un lado y quitarte responsabilidades. Es un día ideal para elevar tu imaginación y crear una sorpresa especial a esa persona.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, En tu signo hoy se posiciona la conjunción Sol- Venus, tus relaciones amorosas pueden provocarte un poco de caos e indecisión causándote nerviosismo y culpabilidad. Eres buen comunicador, usa las palabras correctas para desentrañar las posibles tensiones.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, A partir de hoy podrás ser más habilidoso para expresar tus sentimientos con cierta verborrea, ternura y dulzura a tus familiares o seres queridos porque la conjunción de Venus-Sol en Géminis propicia este tipo de comunicación.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Se reestablecerá el diálogo con alguna persona de la que has estado distanciado últimamente o por algún tiempo. Por ello es importante que dejes a un lado el orgullo y escuches lo que tiene que decir, tal vez te sorprendas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, El planeta del amor, Venus, cae en tu signo y ahora está en conjunción con el Sol en Géminis lo cual significa que puede causar frialdad en tu relación, en tus emociones originando una impresión errónea de tus intenciones.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy comienza la conjunción Venus-Sol en Géminis, aprovecha esta influencia para relacionarte con aquellas personas que sientes que se está alejando o distanciando el vínculo. Sé afable y sensible durante este intento para asegurarte el éxito de reconciliación.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy comienza la conjunción Venus-Sol en Géminis, aprovecha esta influencia para comunicarte y relacionarte con tus personas queridas desde el amor, la gratitud, la tolerancia, el respeto y la empatía por citar algunos efectos positivos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Hoy comienza la conjunción Venus-Sol en Géminis, aprovecha esta influencia para adelantar todas las tareas que tienes pendientes en tu mente para dar paso a nuevas experiencias. Buen día para mantener elevado tu sentido del humor y aportar luz.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Por increíble que te parezca tu punto fuerte no está en el diálogo, no significa que no sepas comunicarte, sino que te falta endulzar un poco tus palabras y ahora con la conjunción del Sol y Venus en Géminis cambiarás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Hoy comienza la conjunción Venus-Sol en Géminis, aprovecha esta influencia para cumplir tu deseo de ir desarrollando tu lado espiritual, trata de hacer una meditación guiada, hoy será un buen día para que te dé el resultado esperado.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Pasión, emoción y sensualidad te regirán durante unos días, explora al máximo todo lo que llame tu atención sin miedo ni tabúes. Expresa lo que quieres íntimamente con tu pareja y házselo saber. Viviréis una experiencia única.

Fuente: Astrocanal