FOTOS: La ‘echada de perros’ entre Suso y Mara Cifuentes tras salir con una bata de baño que dejaba ver su seno derecho

La modelo Mara Cifuentes se ha llevado cientos de halagos por su última publicación en la que sale con una bata de baño blanca que tiene una abertura en su pecho, hasta Suso le coqueteó por salir muy sensual y sin brasier.

“Gente enferma haciendo zoom, ‘eavemaría’. No respetan, por Dios (SIC*)”, le comentó el reconocido humorista, es que en la imagen se veía gran parte de su seno derecho mientras sostenía en una de sus manos un control de Playstation.

Seguido de ese comentario ‘Suso’ le dijo: “Mara con M, de me mereces”, ante ese comentario Mara insinuó que está “enamorada” del humorista por lo que él respondió: “no me disga esas cosas que me ilusiona (SIC*), respondió Dany Alejandro Hoyos, quien hace el papel de Suso.

Recordemos que no es la primera vez que Suso le coquetea a Mara y otros famosos de la farándula ‘criolla’ en redes sociales, por ejemplo, el comediante le echó ‘los perros’ a Mónica Jaramillo, Lina Tejeiro, entre otras.