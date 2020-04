En video: Supersolidaria mediante dos circulares protege los asociados durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19

El Superintendente de Economía Solidaria, Ricardo Lozano, explicó como mediante dos circulares, está protegiendo los asociados durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.

“Nos vamos a referir a dos circulares en especial, la primera tiene que ver con el tema de cartera, que corresponde al análisis de la situación que está atravesando el país, y la hicimos propia para el manejo de las cooperativas de ahorro y crédito y aquellas entidades que manejan ahorro y colocación de cartera, para efecto de tener en cuenta que los asociados deudores van a afrontar ciertas dificultades; es una circular que básicamente cumple tres aspectos: uno, la necesidad de renegociar las condiciones iniciales del crédito inicialmente otorgado, entonces se da la posibilidad que se amplíen los plazos; segundo, los periodos de gracias entendiendo que la crisis que está viviendo el país ya la estamos caracterizando cada vez más y nos da pauta que las entidades van a tener que afrontar unos dos o tres meses de una situación particularmente difícil, hemos considerado autorizar plazos de gracia y, tercero, las tasas de colocación que no se vayan a subir, es un poco la consideración en temas de tarjeta de crédito, donde los cupos no se deben modificar. La idea es no generarle más problemas al asociado” expresó Ricardo Lozano.

A renglón seguido expresó que “así mismo, la otra circular hace referencia a los temas operativos, que las entidades estén en capacidad de abrir no todas sus oficinas, sino una parte de ellas, que pongan horarios especiales, también en consideración a que los empleados que están atendiendo a los asociados no se vayan a afectar en su salud”.

