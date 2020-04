En video: La Bundesliga unió a Emre Can y J Balvin en una entretenida charla virtual

La pandemia del coronavirus que tiene en confinamiento a gran parte del planeta no fue excusa para el encuentro virtual entre el cantante colombiano J Balvin y la estrella del fútbol alemán, Emre Can, el volante del Borussia Dortmund.

Por estos días, la propagación del Covid-19 ha obligado a las autoridades sanitarias en muchos países a cancelar los eventos masivos con presencias de personas, hecho que detuvo dos actividades como el fútbol y los conciertos musicales, esas dos pasiones que movilizan a millones de personas.

Ante esta contingencia, los artistas y futbolistas se las han ingeniado para estar conectados no solo entre ellos, sino con sus fans, y así tener enterados a sus seguidores de las actividades que realizan desde sus casas.

En el caso de los jugadores, muchos cumplen con ejercicios físicos individualizados para no perder su forma, mientras que muchos cantantes deleitan a través de las redes sociales con conciertos virtuales y campañas benéficas para los más necesitados.

“En casa podemos hacer un poco de deporte y salir a correr. El celular se convirtió en una herramienta de trabajo”, le comentó Emre al artista colombiano sobre el trabajo que realiza por estos días.

Mientras que el mediocampista le explica al músico colombiano cómo vive la cuarentena en Alemania, donde tienen algunas restricciones para movilizarse, J Balvin indicó que “en Colombia solo permiten salir si vas a comprar comida o algo necesario para la salud”.

La ocasión sirvió además para que Can invitará a J Balvin a presenciar un juego en vivo del Dortmund en el estadio Signal Iduna Park, uno de los escenarios que en cada jornada del fútbol alemán reúne a la que es considerada una de las mejores aficiones de Europa.

“¿Oíste alguna vez la hinchada del Dortmund? Tienes que venir, los aficionados son muy famosos, una de las mejores sino la mejor por el ambiente que tienen, es una locura”, explicó el futbolista de 26 años.

El artista antioqueño lanzó recientemente su último trabajo discográfico denominado ‘Colores’ y en el encuentro virtual, Emre Can le preguntó al cantante por el tema favorito del álbum. “Cada canción es nombrada con un color. Entonces hay días en los que me gusta ‘Azul’ y en otros días me gusta ‘Negro’. Realmente amo esas dos canciones, pero depende del humor del día”, acotó J Balvin.

Por ahora, la estrella de la Bundesliga y la figura de la música internacional continuarán desde sus casas esperando que la crisis del Covid-19 se pueda superar lo antes posible para tener el reencuentro personal en el mítico estadio de Borussia Dortmund.