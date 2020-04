En una clínica de Cartagena renunciaron 21 médicos por falta de insumos

21 médicos generales de la Clínica San José de Torices, en Cartagena, presentaron este miércoles 8 de abril un documento con su renuncia irrevocable a las directivas de la institución, argumentando falta de insumos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En la misiva los profesionales de la salud indicaron que “debido a que no se nos ha suministrado los elementos de protección personal (EPP) tal como está definido en los lineamientos del Ministerio de Salud, habiendo realizado una solicitud formal de los mismos, presentamos ante usted la renuncia irrevocable a nuestros cargos de médicos generales en esta institución a partir de la fecha”.

Uno de los médicos aseguró a un medio local que en la clínica no cuentan con tapabocas, incluso desde antes de que comenzara la emergencia sanitaria, sin embargo continúan recibiendo pacientes.

“No estábamos teniendo un sitio adecuado, no se cuenta con las unidades en urgencias, ni UCI. La clínica no está apta para atender pacientes con problemas respiratorios y ellos no se están poniendo en remisión”, aseguró el médico en una entrevista.

Continuó explicando que “desde hace mucho rato empezamos a manifestar la situación, sin embargo lo había hecho de manera verbal, hace días se le pasó la primera carta al gerente solicitando los materiales y nunca se dio respuesta, dijeron que iban a hacer gestiones con el DADIS y eso es falso porque nos comunicamos con ellos, no aguantamos más y renunciamos”.