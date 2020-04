El papá de Margarita Rosa y Martín de Francisco salió a defenderlos de las ofensas en Twitter

El papá de Margarita Rosa y Martín de Francisco salió en defensa de sus dos hijos por medio de su cuenta de Twitter, Gerardo de Francisco le habló firme y fuerte a quienes critican la educación que les dio y la forma en que ellos muestran su desacuerdo con el gobierno de Iván Duque.

Gerardo publicó videos en su cuenta donde sale cantando y tocando guitarra, uno de ellos lo publicó con este escrito: “mis amigos y a los que no, con todo mi afecto”, los videos se llenaron de críticas por sus interpretaciones e insultos dirigidos para Margarita y Martín.

Con mucho carácter y sin insultar a nadie escribió: “en eso no te equivoques, mis hijos son mucho más talentosos que yo. No te dejes llevar por los odios y las pasiones” y subrayó que “esa actitud contra Margarita y Martín la considero una ofensa personal que no nos merecemos”.

