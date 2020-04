DNP respondió a las presuntas irregularidades con los beneficiarios de el programa Ingreso Solidario

Luego de que se presentara una denuncia en las redes sociales sobre presuntas irregularidades en el buscador de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, respondió a las inquietudes de los usuarios.

Según el funcionario lo sucedido hace referencia únicamente a un error del buscador, “fue una anomalía del buscador de cédulas, que está siendo superada”, indicando que el día 8 de abril se realizaron 1.194.608 giros, todos a personas bancarizadas, cuyo nombre y cédula están plenamente identificados por entidades financieras.

En una entrevista a Noticias RCN el subdirector del DNP, Daniel Gómez Gaviria, indicó que “es muy importante explicarles a los colombianos y dar la tranquilidad de que esto no afecta en lo absoluto los giros. Lo que sucedió fue que no se pusieron unos controles adicionales, únicamente para la consulta, esos beneficiarios falsos no van a recibir de ninguna manera un giro”.

Por otra parte la Registraduría indicó que no tiene nada que ver con las bases de datos usadas por la plataforma.