“Dedos COVID”, el síntoma menos conocido del coronavirus

Expertos médicos estadounidenses han notado un nuevo síntoma del coronavirus en los pies y manos de algunos pacientes. Se trata de una extraña condición que hace que la piel de los dedos en manos y pies se torne violácea, azulada o morada y que ahora están denominando como “dedos COVID”.

Según la dermatóloga Amy Paller, adjunta a Northwestern Medicine, se ha observado dicha condición en cerca del 30% de los pacientes en los Estados Unidos, sin que hasta el momento se sepa exactamente lo que la causa.

“No sabemos a ciencia cierta cómo se relaciona con la COVID-19, pero cuando ocurre tan comúnmente en una pandemia y ocurre en personas que de otro modo son asintomáticas o ligeramente enfermas, parecería ser demasiada coincidencia el que no sea una manifestación en pacientes entre adolescentes y los veinte años”, explicó la especialista al programa Today (NBC).

“Muchos han tenido algunos síntomas mínimos ante la enfermedad viral y esto puede ser una señal de que la persona se encuentra en el período de ‘convalecencia'”, asegura la dermatóloga. “No sabremos cuál es la asociación hasta que realicemos pruebas más extensas”, finalizó.

Recognized these symptoms (my feet have been MUFFED up in UT) and the screening survey says I should get tested. Have an appointment tomorrow. FML. https://t.co/Swd7cY3XIF

— Josh Thomas (@jvthomas_93) April 22, 2020