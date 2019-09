Por “bajo nivel de succión”, EPM tuvo que suspender el servicio de acueducto en varios barrios del nororiente de Medellín

Empresas Públicas de Medellín-EPM- informó que, con el fin de estabilizar la red de acueducto ante el bajo nivel de succión en el bombeo Moscú – Santo Domingo, tuvo que ser suspendido el servicio de acueducto en varios barrios de las comunas 1 y 3, en el nororiente de la ciudad.

EPM aseguró que el corte comenzó a las cinco de la tarde de este sábado 7 de septiembre, y se estima que sobre las nueve de la noche, del mismo día, se normalice el servicio.

La interrupción cubre sectores de los barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas (correspondiente a Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, áreas en desarrollo com 06 Bello, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena), Aldea (Santa Elena) y Pablo VI (Santa Elena).