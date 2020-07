¡Ya la puede poner en la hoja de vida! Prácticas laborales ya cuentan como experiencia

El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó una serie de decretos con el fin de comenzar a regir algunas normas, y entre todos estos se encuentra uno muy positivo para los jóvenes universitarios, que desde ahora podrán utilizar las prácticas laborales como experiencia, algo que no era permitido y que dificultaba encontrar trabajo.

Según lo indicó el mandatario, “Son muchos los jóvenes en el país que se quejan sin razón, porque cuando aspiran a muchas posiciones les exigen experiencia”.

“Entonces, como no tiene la experiencia, no consiguen el empleo, y por supuesto, nunca lo van a conseguir si es que no se les reconocen a ellos esfuerzos preparativos en su etapa de formación u oportunidades como las prácticas”, añadió.

Por eso, indicó que todas las prácticas que se realicen, sumado a la participación en proyectos de investigación, sea tenido en cuenta como experiencia laboral, con el fin de abrir oportunidades.