¿Tapan el sol con un dedo? La Farc dice que nunca tuvieron una política para reclutar forzosamente a menores

En las últimas horas los voceros del ahora partido político Farc levantaron polémica después de asegurar que como grupo armado ilegal nunca tuvieron como política el reclutamiento forzado de menores de edad.

La polémica la desató en particular la senadora Griselda Lobo, más conocida como Sandra Ramírez, quien aseguró que el desmovilizado grupo guerrillero no tenía política de reclutamiento de menores, señalando que las Farc no iban a enfrentarse ‘preparando’ niños para la guerra.

Lobo defendió el accionar ilícito de las desmovilizadas Farc asegurando que en tenían un reglamento interno como grupo armado que según ella regulaba su vida, asegurando que los menores entraban a sus filas supuestamente de manera voluntaria.

Cifras de reclutamiento de menores en las Farc no le cuadraron:

La senadora Lobo contradijo a los registros oficiales que apuntan a que las Farc reclutaron al menos a 16 mil menores en todo el país, lo que ella aseguró no que no fue en esas ‘dimensiones’ que consideran tan grandes, por lo que resaltó que recibían menores que entraban, según ella, porque querían.

Además la mujer, que fue esposa del excomandante de esa guerrilla Manuel Marulanda Vélez alias ‘Tirofijo’, aseguró que en sus más de 30 años en las Farc conoció a menores de 14, 15 y 16 años en las filas, pero todos supuestamente presentes allí de manera voluntaria.

Esta versión a provocado una oleada de críticas contra las Farc y contra la senadora del ahora partido político por las masivas denuncias que hay documentadas hechas por parte de menores que fueron reclutados de manera forzada en diferentes territorios como un ‘aporte’ de las familias campesinas a la guerra.



