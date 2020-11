“Reconozco y me entristece el deterioro de mi reputación”: Álvaro Uribe

En su cuenta de Twitter, el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió un mensaje en el que reconoce que su reputación se está deteriorando, pero también aseguró que seguirá trabajando para que, según él, Colombia no caiga en la ‘extrema izquierda’.

Uribe escribió que el deterioro de su reputación, que “reconozco y me entristece”, no lo aparta de “pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”.

Es de anotar que hace dos semanas se publicó una encuesta de popularidad, en la que el expresidente presentó una imagen favorable de tan solo el 30%, mientras que su el 61% tiene un concepto desfavorable de él. Por su parte, el presidente Iván Duque lo aprueba el 31%, mientras que el mismo 61% tiene una imagen negativa del mandatario.

