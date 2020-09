Radican proyecto de ley para que exparamilitares como Mancuso y ‘Jorge 40’ acudan ante la JEP y la Comisión de la Verdad

He radicado proyecto de ley que permitirá a Paramilitares (incluidos Mancuso y Jorge 40) acudir ante la @JEP_Colombia y la @ComisionVerdadC y decir la verdad que otros no quieren que se sepa. La verdad no es instrumento de venganza sino de NO repetición y derecho de las víctimas https://t.co/EdiS9vD9PH

— Roy Barreras (@RoyBarreras) September 9, 2020