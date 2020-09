¡Qué enredo! Testigo clave en caso de Uribe, Juan Guillermo Monsalve, denunció presiones, y hoy las desconoce

El caso judicial en contra de Álvaro Uribe ha sido el más mediático en la historia del país, debido a la importancia del indiciado. En dicho proceso, hay un testigo clave que sería quién tiene tras las cuerdas al expresidente, y es Juan Guillermo Monsalve.

Sin embargo, aunque él ha denunciado irregularidades y lo que dice saber sobre la importancia de Uribe en la creación del paramilitarismo, hay una situación que enreda todo el proceso, y es que este antes escribió una carta en la que había denunciado presiones por parte de los abogados del también exsenador, y hoy en día no reconoce eso.

Y es que a principios de 2018, ante la Corte Suprema, Monsalve aseguró que sufría de presiones y amenazas contra su vida, esto por parte de los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena, apoderados en su momento del expresidente Uribe.

En la misiva, Monsalve indicó: “la semana pasada llegaron unos abogados del expresidente Uribe y me pedían que firmara unos documentos que, si no lo hacía, que me atuviera a las consecuencias porque se me iba a venir el mundo entero. Temo por mi vida, porque me envenenen o me hagan un atentado a mi vida”.

Pero, todo dio un giro el pasado 24 de agosto, pues nuevamente, en su versión, Monsalve sostuvo que no ha recibido amenazas, y ante una jurista aseguró que no ha llegado a nada, y que esas acusaciones no son reales. Esta información la consiguió la revista Semana.