«Con las finanzas no se juega»: Lo que dice Duque para que acepten la Reforma Tributaria

El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la nueva reforma tributaria que avanza en el país, y aseguró que es necesaria, por la estabilidad de las finanzas públicas.

«La estabilidad de las finanzas públicas no es un juego, con eso no se juega; Colombia nunca ha jugado con eso y las decisiones hay que tomarlas a tiempo, con sinceridad, con eficacia», dijo.

Durante la Asamblea de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), el Jefe de Estado aseguró que el reto más grande que se tiene es proteger a los más pobres, a los más vulnerables y a los más expuestos a los estragos de esta pandemia.

Iván Duque agregó que hay que proteger a los que viven del rebusque, que han estado en las calles y veredas del país y que, para proteger la salud de todos, están y han estado dispuestos a seguir el llamado de la autoridad sanitaria para quedarse en casa.

“El llamado es a que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que en esta coyuntura hay necesidades que ya vimos que se pueden atender”, aseguró el Presidente.

Duque enfatizó que no es fácil de procesar que en el último año de una administración se presenten estas medidas, “pero se presentan por una sencilla razón: son los demagogos y los populistas los que postergan decisiones para que les caigan a otros, y jugando con la realidad de un país. Demorar nuestra responsabilidad se hace más costoso el día de mañana, demorar la toma de las decisiones y pensar con cálculo político no es la forma en la que yo creo en el ejercicio del Estado”, puntualizó el Mandatario.

Iván Duque aseveró que hoy se tiene que actuar con responsabilidad, como lo están haciendo también otros países como Estados Unidos, Australia, Brasil, España o Tailandia, que están abordando esa realidad.

Iván Duque dice que la reforma es necesaria

“La invitación es a que no miremos está discusión con prismas multisectoriales. Que no veamos esta discusión como una oportunidad para que salgan a florecer todas las capacidades de lobby de los distintos grupos de interés, sino que entendamos que esta es una decisión necesaria por Colombia”, indicó el Presidente Duque.

Así mismo, explicó que si no se toman este tipo de decisiones, se pone en riesgo y será más difícil para todos tener la capacidad de financiar los grandes proyectos, la transformación y la generación de empleo, “porque los empleos no se generan sin inversión, la inversión no se genera sin capacidad de endeudamiento, y la capacidad de endeudamiento no existe si no hay confianza en la capacidad de pago y en la solvencia que deben tener todos los actores económicos”.

“Colombia siempre ha hecho las reformas que se requieren. Hoy tenemos que pensar en lo siguiente”, continuó el Presidente, “si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones y, con esas banderas, se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad?”, recalcó Iván Duque.