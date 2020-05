“Por vieja no puedo ir a las regiones”, Mininterior, blanco de críticas por sus palabras

En una reciente declaración, la ministra del Interior, Alicia Arango, indicó que no podía viajar a las regiones “por vieja”, situación que desató todo tipo de críticas, pues algunos consideran que ella no hace parte de la población que debe acatar la cuarentena.

En palabras textuales, la ministra dijo a Blu: “Como quisiera ir a las regiones, pero por vieja no puedo, porque qué tal que me dé [el coronavirus]. No me puedo mover porque me lo prohibieron, pero estoy que me voy para donde sea porque lo que más me gusta es el trabajo con el Congreso y en el terreno”.

Sin embargo, muchos consideraron que ella sí podría salir, pues tiene 61 años, y según las normas del aislamiento obligatorio, son las personas de 70 años las que deben quedarse en casa.

Además, agregaron que otros funcionarios como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien tiene 68 años, no se ha referido con esas palabras, y estaría presto a salir, si así lo requiere su cartera.