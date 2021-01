El expresidente Álvaro Uribe Vélez le gano nuevamente -por segunda vez- una tutela al senador Iván Cepeda -en la que buscaba amparar sus derechos fundamentales, pues manifiesta que Uribe e hijos han realizado campañas de difamación en su contra que también involucran las redes sociales.

De acuerdo a medios locales, por expresiones como “senador de Farc”, “el líder de Farc”, Cepeda asegura que los Uribe están haciendo una campaña de difamación en su contra y que se encuentra en un estado de indefensión y por eso presentó la tutela; sin embargo, un juez de segunda instancia falló nuevamente en contra de Cepeda.

Por su parte, la defensa de Uribe señaló que: “El accionante no se encuentra en estado de indefensión que permita acudir a la misma, pues se desempeña como senador de la República, es líder político, además de contar con la posibilidad de defenderse de cualquier afirmación a través de las diferentes redes sociales, entre ellas Twitter, en donde cuenta con aproximadamente más de 1’200.000 seguidores”.

Mientras que la posición del juez es: “los argumentos esgrimidos por la parte actora -refiriéndose a Cepeda- en su escrito de impugnación no tienen la vocación que permitan adoptar una decisión afín a sus intereses, toda vez que la tutela no es el medio idóneo para defensa de sus derechos. Pues, es necesario señalar como a bien lo tuvo el juez de primera instancia, en el caso sub examine la parte actora no es un ciudadano del común, pues dentro de nuestra sociedad colombiana ostenta una alto cargo, como lo es el de congresista, lo que en efecto no lo pone en condiciones de indefensión ante los aquí demandados, que sea de paso igualmente advertir hacen parte de la vida política y pública del país”.

