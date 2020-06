Fajardo pelea con todo el mundo: primero con Petro, después con Uribe y ahora con Gaviria

Desde que acabaron las elecciones presidenciales, Sergio Fajardo había indicado no continuar con su lucha por llegar a la Casa de Nariño, sin embargo, eso parece haber cambiado con el pasar del tiempo. Ante esto, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia ha tenido discrepancias con contrincantes como Gustavo Petro y otras figuras de la política, como Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, un nuevo episodio enfrenta a uno de los líderes del partido Verde con un ‘peso pesado’ de los Liberales, César Gaviria. En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, Fajardo había indicado que, parte de que no se haya realizado una alianza entre Humberto de la Calle y él, había sido por precisamente porque Gaviria no lo había permitido, reacción que no le gustó al expresidente colombiano.

El comentario que comenzó toda la disputa con Gaviria fue el siguiente: “En 2018 conversamos con Humberto de la Calle para ver si era posible unirnos, pero el jefe César Gaviria impidió que nos juntáramos”, situación que desmintió el hoy líder del partido Liberal en una carta

Igual que Petro y Uribe, Gaviria le respondió a Fajardo en redes sociales

A través de una carta, César Gaviria dejó claro que él no tuvo nada que ver con la no alianza con de la Calle, y aseguró, por otro lado, que en la contienda del partido Verde, no quisieron los votos liberales.

“No es verdad que yo haya impedido una alianza de Fajardo con el Partido Liberal. El doctor Fajardo le señaló a De la Calle que quería su apoyo pero que no quería ni aceptaba los votos liberales. Uno no puede aprobar una alianza con quien se pronunció de manera tan clara. Tú puedes corroborar esta información con el doctor De la Calle”, escribió en la misiva Gaviria.