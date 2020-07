Para Gustavo Bolívar fue muy grave que Duque le dijera vieja a una senadora, pero toleró el insulto de Lozano

El hecho que involucró a la senadora Angélica Lozano, en el que insultó a su colega Gustavo Bolívar, no pasó desapercibido, ni siquiera para el congresista, quien aseguró que las groserías no le molestaron tanto, como otra situación.

Precisamente, el senador conversó con Blu Radio, y allí le preguntaron el por qué sí le indignó tanto el comentario del presidente Iván Duque, quien en la apertura de un nuevo año en el Congreso, llamó vieja a la congresista Aída Avella. Sobre esto, aseguró que la mujer “una señora de edad muy respetable”, y por eso en ese momento sintió ira, y así lo demostró en sus redes sociales.

Sin embargo, al ser indagado por el segundo hecho, indicó que si bien no consideraba que fuera correcto lo que dijo Lozano, no sintió molestia: “No estoy diciendo que lo que Angélica dijo esté bien. Son cosas que se nos escapan. […] Pero sí, la verdad no estoy siendo objetivo dentro del trato que le di al presidente y con el que le estoy dando a Angélica, pero digamos que a mí no me molestó”.

Este es el momento en el que Angélica Lozano se refiere a Bolívar: