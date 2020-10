El grado de paranoia y perversión de algunos es repugnante.

No me pronuncié el lunes porque casi me mato y no quería hablar del asunto.

Aquí les cuento que ocurrió. https://t.co/AsfYYqK05F pic.twitter.com/3Lvf1Aihnz

— Alex Flórez H. ✏️🚀 (@alexflorezh) October 8, 2020