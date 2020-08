“Necesitábamos atravesar el dolor”: Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, rompió el silencio

En una emotiva carta, la exprimera dama Lina Moreno, esposa del senador Álvaro Uribe Vélez, rompió el silencio luego de la detención de su compañero sentimental, y aseguró que, mientras sectores políticos y medios de comunicación hablaban de la situación, ellos han “guardado silencio”.

“Mientras tanto nosotros, su familia más cercana, hemos Guardado silencio. Necesitábamos atravesar el dolor para encontrar en él la prudencia y el pudor que tal vez, solo tal vez, sirvan para renovar un lenguaje desgastado por el rencor(…)”, sostuvo Moreno.

Además, fue más allá y sostuvo que existe un doble racero por los magistrados que tomaron la decisión: ” en efecto, vemos en la doble naturaleza de quienes tienen a su cargo la aplicación de la justicia (magistrados / seres humanos), una explicación de las contradicciones jurídicas (y no solo en el caso del Expresidente) puestas a la luz por columnistas y abogados de diferentes ramas. Dicho con claridad: los jueces han permitido que sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia”

Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con la decisión, que tendría tinte político según ella, aseguró que la acatan y la respetan: “a pesar de la divergencia de opiniones sobre la sentencia de la Corte, un lazo común las une: el llamado a acatar los fallos de la justicia. Los magistrados no son solo magistrados.También son seres humanos que piensan, actúan, hablan, sueñan y, como no puede ser de otra manera, reciben las influencias de su entorno”.