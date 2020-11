Biden gana la presidencia de Estados Unidos, y en Colombia todos hablan del tema

Las elecciones de Estados Unidos este año fueron el foco de todo el mundo, por lo que había en juego. Donald Trump buscaba la reelección, y tuvo el acompañamiento de un fuerte sector, incluyendo en Colombia, sin embargo, Joe Biden logró ganarle la batalla y se convirtió en el presidente número 46 de ese país.

Las elecciones fueron de vital importancia, porque se jugaban algunos puntos. Biden, con una postura menos radical a la de Trump, anunció, entre otras cosas, que Estados Unidos volverá a hacer parte del Acuerdo de París, y otras políticas migratorias diferentes a las que hoy en día ejecutaba el país gringo.

Esto hizo que en el mundo se decantaran miles de opiniones, y en Colombia, los políticos de centro-izquierda celebran la elección de Biden, mientras que la derecha lamenta la derrota de Trump.

You did it!

Qué orgullo que una mujer, afro, Indian, jamaiquina, gran profesional y extraordinaria líder llegué por primera vez a la Vicepresidencia de Estados Unidos!

Con cada mujer que gana, ganamos todas! #ElCambioEsImparable

Ganaron! Ganamos! https://t.co/4EjxM4ilmL

